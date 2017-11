Última actualització Dimarts, 14 de novembre de 2017 19:00 h

"Som molt conscients que hem de continuar junts i trobar la millor fórmula de coordinar-nos", ha dit la secretària general d'ERC

ACN/M.B.- Després que, aquest dimarts, es fes pública la visita de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Brussel·les; Rovira ha assegurat que hi ha un acord dels republicans amb el PDeCAT per fer "front comú". "Som molt conscients que hem de continuar junts i trobar la millor fórmula de coordinar-nos", ha dit en declaracions a la premsa des de la capital belga.

El president Puigdemont i els consellers cessats pel govern espanyol que són a Bèlgica amb Marta Rovira © ACN/ Cedida Comparteix Tweet

Etiquetes 21-D, ERC, front comú, PDeCAT, Puigdemont

"L'estratègia política la compartim i és absolutament coordinada", ha afegit, remarcant que ara cal "eixamplar moltíssim" i "continuar sumant" per afrontar el 21-D "amb moltíssimes garanties".A Bèlgica, la secretària general d'ERC també ha dit que "el que està fet està fet" -en referència a la declaració d'independència- i que el Parlament de Catalunya va fer "el que la majoria de ciutadans, democràticament i pacífica, havien demanat". A partir de les eleccions del 21-D, Rovira confia que les forces independentistes seguiran "comptant i tenint la legitimitat democràtica per continuar fent allò" que, ha dit, els sembla que "demanen la majoria de ciutadans". Encara hi ha la incògnita sobre quins passos faran els partits sobiranistes en cas de guanyar les eleccions del 21-D.Cap de les dues formacions ha especificat amb quin objectiu es faria aquest "front comú" del qual parla Marta Rovira. Ahir es va conèixer que Puigdemont lideraria una candidatura sota el nom de "Junts per Catalunya" -on entrarien les sigles del PDeCAT, però difuminades- que concorrerà per separat contra la llista d'ERC i Junqueras. Finalment, els tres partits independentistes (també la CUP) es presentaran per separat als comicis després de diversos intents per formar una llista unitària.