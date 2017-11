ERC i PDeCAT faciliten a Colau l'aprovació dels pressupostos amb l’abstenció del PSC

Última actualització Dimarts, 14 de novembre de 2017 19:35 h

La votació del primer tràmit per l’aprovació final dels comptes de la ciutat ha tirat endavant gràcies al vot de qualitat del govern municipal

Alba Garcia Àvila | L'Ajuntament de Barcelona supera el primer dels tràmits per l'aprovació final dels pressupostos del consistori pel 2018 en el marc de la Comissió d'Economia i Hisenda. L'abstenció d'ERC, PDeCAT, el regidor no adscrit i el PSC ha facilitat la tramitació dels comptes de la ciutat, mentre que PP, C's i CUP han votat en contra. Davant l'empat dels 11 vots a favor de BComú i els 11 en contra, el vot de qualitat del govern municipal ha servit per desempatar i, per tant, dóna llum verda a uns pressupostos elaborats per una coalició de govern que ja no existeix.

Tal com ha avançat aquest matí el fins ara soci de govern, Jaume Collboni, el PSC no ha donat suport als pressupostos d'Ada Colau i s'ha abstingut en la votació. Collboni ha argumentat que ara que estan a l'oposició no poden fer "renúncies" com han fet durant aquest any i mig al govern municipal.

En aquest sentit, la regidora del PSC, Montserrat Ballarín, ha anunciat que comparteixen moltes propostes però ha criticat que el text no contempla les circumstàncies "d'inseguretat i manca de confiança" de Barcelona arran dels atemptats però, sobretot diu, del procés independentista.

De forma contundent, la regidora ha retret a Colau que el trencament es produís de forma unilateral i ha lamentat que la bandera de Barcelona ha estat substituïda per l'estelada. "Espero que no sigui substituïda per la suïssa del trust de Trias", ha etzibat Ballarin.

ERC i PDeCAT demanen diàleg polític

Per una banda, el PDeCAT ha fet una abstenció "tècnica" per acomplir al compromís anunciat si BComú trencava el pacte de govern amb el PSC. "Seure i parlar", ha avisat la regidora demòcrata Sonia Recasens, que ha advertit però que "no és un xec en blanc" i ha exigit canvis contundents "en el fons i en la forma" dels pressupostos.

A més, Recasens ha retret al PSC de viure en una bombolla municipal mentre ha girat l'esquena a la suspensió de l'autogovern i a la intervenció dels comptes de la Generalitat.

"Abstenció cautelar" ha advertit també el líder del grup municipal d'ERC, Alfred Bosch. Per la seva banda, ha reconegut trobar punts en comú en els comptes presentats però ha destacat la preocupació i molts interrogants en d'altres.

Amb tot, Bosch li ha allargat la mà per començar a negociar però li ha retret no retirar de l'ordre del dia la votació d'uns pressupostos elaborats per una "coalició" que ja no existeix.

La CUP es manté ferma

La CUP ha votat en contra perquè ha recordat que els comptes són un projecte elaborat per BComú i pel PSC i per això, en la seva intervenció en la Comissió, ha insistit a demanar que es retiri el punt de l'ordre del dia per refer els comptes en el nou escenari municipal, que veia com a "oportunitat per girar els pressupostos cap a l'esquerra", ha sentenciat la regidora Maria Rovira.

C's i PP acusen Colau de posar en risc l'economia de Barcelona

En contra, el PPC i C's han acusat al govern municipal de posar-se al costat dels independentistes. "Ha utilitzat Barcelona com a moneda de canvi per l'independentisme" ha afirmat el regidor del PPC, Javier Mulleres. Tanmateix ha retret a ERC i PDeCAT que les abstencions "no són tècniques ni cautelars, són afirmatives".

El regidor del grup municipal de C's, Francisco Sierra, ha acusat al govern municipal de posar en risc l'economia d'aquesta ciutat i ha culpat a Colau d'"agreujar" la situacio fent que el govern passi de 15 a 11 regidors, després de la ruptura amb el PSC.



Aquesta votació és el primer tràmit per l'aprovació definitiva dels pressupostos al ple. Durant el temps d'apel·lacions, el tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, afirma que es parlarà amb calma amb tots els grups municipals. Ha destacat també que la proposta presentada pel govern està oberta a tots els canvis "dins d'unes línies estratègiques bàsiques".

