Montoro demana a la Fiscalia del Tribunal de Comptes investigar els alcaldes que van viatjar a Brussel·les

Última actualització Dimarts, 14 de novembre de 2017 21:30 h

Vol que es citi els batlles, els presidents de l'AMI i ACM i els eurodiputats Ramon Tremosa, Josep Maria Terricabras i Jordi Solé

6 ( 1 vot ) Carregant Carregant



ACN/M.B.- El Ministeri d'Hisenda ha remès un document a la Fiscalia del Tribunal de Comptes per demanar-li que investigui com es van finançar el seu viatge els 200 alcaldes independentistes que van anar a Brussel·les el passat 7 de novembre per denunciar la "persecució política i judicial" al Govern. Vol que els citi a declarar juntament amb els presidents de l'AMI, Neus Lloveras, i l'ACM, Miquel Buch -que van convocar la trobada- i als eurodiputats Ramon Tremosa, Josep Maria Terricabras i Jordi Solé.

El ministeri que lidera Cristóbal Montoro vol comprovar si el viatge i les despeses vinculades a l'acció de la capital belga -com el lloguer de la sala on es va fer l'acte- es van pagar amb fons públics. En l'escrit, Hisenda fa referència a algunes informacions periodístiques en que es deia que alguns alcaldes havien pagat amb fons municipals i -en el cas dels eurodiputats- es remet a unes declaracions de Buch, que afirmava que ells havien pagat el lloguer de la sala; tot i que després es va retractar per dir que ho havia fet l'ACM.



Especialment bel·ligerant amb aquest cas (que ha passat per davant d'altres), el ministeri vol que s'investiguin les despeses derivades tant del viatge d'avió dels batlles, com del transport a Brussel·les, manutenció i lloguer del local on es va celebrar la reunió en suport al Govern destituït. El ministeri sospita que hi ha hagut fons públics per pagar alguna de les despeses i, per tant, demana al Tribunal de Comptes que actuï. Montoro creu que haver usat fons públics per a una finalitat diferent a la prevista legalment "podria implicar una eventual responsabilitat comptable", ja que entén que l'acte a Brussel·les no era institucional en representació, sinó de suport a Puigdemont i a la independència.

Notícies relacionades