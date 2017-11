L'ANC prepara els funcionaris per passar #del155alaRepública

En un manifest publicat a la pàgina web de la campanya –del155alarepublica.cat- "servidors i servidores públics" denuncien que l'aplicació del 155 és una "vulneració dels seus drets laborals" i els "deixa en una situació d'incertesa legal". Així doncs, rebutgen " categòricament el control" de l'administració per part de l'estat espanyol i exigeixen la posada en llibertat dels consellers.

