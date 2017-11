Rememorant aquella resposta, Simó afirma que va dir al jutge: "Crec que la pròxima legislatura la via unilateral és impossible". Després afegeix en declaracions al periodista que, al seu parer, també ho és "aquesta legislatura". I opina que és "evident" que això és així "sense el concert" o "el diàleg".També recorda que va dir al tribunal que "fins a l'últim moment" el Govern havia intentat "dialogar" amb el govern espanyol. I també sobre la independència afegeix: "O ho fem dialogant amb el govern espanyol i amb la Unió Europea o no som un bolet al món".

COMENTARIS

#1 Jordi Barcelona Barcelona 15 de novembre de 2017, 01.11 h Sí, però demà tornareu a dir-li "rata" al primer convergent que mostri algun dubte. ERC té un morro que ni la Carmen de Mayrena.

1 0 Valora aquest comentari: Respondre comentari Comentari inadequat

5 10 20 tots 1

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal