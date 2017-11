PP i Cs reforçaran la inspecció sobre l'escola catalana ocupa les portades d'aquest dimecres

El País: "PSOE y PSC rechazan cualquier tipo de pacto con secesionistas".El Periódico: "Ja no tenen pressa". 'El Punt Avui': "Front comú per al 21-D".La Razón: "Dos Mossos de vacaciones escoltan a Puigdemont en Bruselas".ABC: "Todo para el "procés", nada para los más desfavorecidos".I La Vanguardia: "Un miler d'empreses també s'emporten la seu fiscal".

