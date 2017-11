Perquè el jutge belga va deixar Puigdemont i els consellers en llibertat?

Última actualització Dimecres, 15 de novembre de 2017 09:45 h

Afirma que no hi ha risc de fuga ni de destrucció de proves

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | El president Carles Puigdemont i els quatre consellers del govern destituït per l'Estat en aplicació de l'article 155 que estan a Brussel·les van quedar en llibertat, després que el jutge d'instrucció belga consideres que l'entrada a presó de manera preventiva que demanava l'ordre europea de detenció emesa per la justícia espanyola, hauria causat "danys irreparables".

La presidenta de l'AMI, Neus Lloveras, amb Puigdemont i els quatre consellers destituïts pel govern espanyol que són a Bèlgica © Blanca Blay Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes brussel·les, Carles Puigdemont, govern, justícia, jutge belga, presó

La interlocutòria de la consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, que ha tingut accés el diari Ara i que, segons el rotatiu, és semblant a la resta de l'executiu català a Brussel·les, justifica la decisió.

Segons el text, Serret tenia disponibles 1.000 euros en aquell moment per la qual cosa, els seus advocats van advertir al jutge que una fiança superior "implicaria l'ingrés a la presó a l'espera del pagament". Amb tot, el magistrat va concloure que l'entrada a presó implicaria per a la interessada uns "danys irreparables".

Tanmateix, el jutge va considerar que "no hi ha raons per pensar" que Puigdemont i els consellers "se sostreguin de la justícia belga" i subratlla que tampoc "hi ha cap raó per dubtar" que "col·laboraran plenament" amb la justícia del país.



En aquest punt, la interlocutòria ressalta que es van lliurar voluntàriament i la seva posada en llibertat no suposa cap perill.

El text també mostra la confiança de la justícia belga en els investigats i sentencia que no fugiran del país, no destruiran proves i es presentaran davant la justícia belga cada cop que siguin reclamats.



La decisió del magistrat belga dista de la resolució que va dictaminar la jutgessa Carmen Lamela, que va decretar presó sense fiança per a la resta del govern.

Notícies relacionades