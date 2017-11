Última actualització Dimecres, 15 de novembre de 2017 10:20 h

Afirma que el trencament del pacte amb el PSC a Barcelona és un "pagament anticipat" per entrar al Govern de la Generalitat

ACN | La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha carregat contra el líder d'En Comú Podem i candidat el 21-D per Catalunya en Comú, Xavier Domènech, i l'ha acusat tant a ell com a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, de voler "liderar el bloc independentista".

Durant la sessió de control, Domènech i Soraya han mantingut un intercanvi d'acusacions amb un marcat to preelectoral. La vicepresidenta ha criticat el trencament del pacte dels comuns amb el PSC a Barcelona i ha dit que és un "pagament anticipat" per poder entrar a la Generalitat "de la mà dels independentistes".

"Ser candidat i diputat és compatible, el que no ho és compatible és presentar-se a Catalunya com a comparsa dels independentistes i aquí anar de campió dels demòcrates", ha etzibat Sáenz de Santamaria a Domènech.

El líder d'En Comú Podem ha demanat al govern espanyol explicacions sobre quines mesures pensa prendre a Catalunya per solucionar la crisi política i l'ha acusat d'utilitzar el 155 "com una forma de govern al servei del PP".

Tanmateix, Domènech ha criticat el govern espanyol per considerar que no té "cap proposta" per a Catalunya més enllà de l'aplicació del 155 i la convocatòria electoral. "No actuen com a govern, sinó com a partit i així tenen beneficis amb el suport de PSOE i Cs, així no es parla de corrupció", ha criticat el diputat.