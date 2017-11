Última actualització Dimecres, 15 de novembre de 2017 11:30 h

La coordinadora general del PDeCAT creu que en la nova etapa s'han de gestionar molt bé els temps i afegir efectivitat perquè la independència exprés no existeix

Redacció | La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha posat en dubte un govern de concentració format pel Junts per Catalunya, ERC i CUP després de les eleccions del 21 de desembre.

"No sé si el farem aquest govern", ha assegurat en una entrevista a Catalunya Ràdio per després afegir que primer l'independentisme ha de guanyar les eleccions abans de plantejar escenaris que no s'han guanyat.Pascal ha admès que "alguna cosa no s'ha fet prou bé" tenint en compte que no hi ha reconeixements internacionals a la declaració d'independència i ha coincidit amb la consellera Clara Ponsatí que no s'estava prou a punt."A un país el que no li pot passar és que digui que serà i que quan arribi el moment no sigui", ha argumentat. Davant d'aquesta situació, ha considerat que en la nova etapa cal controlar els temps i afegir efectivitat tot apuntant que la independència exprés no existeix amb un estat "brutal".