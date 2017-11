El Gobierno impedeix que el Govern compareixi davant la Diputació Permanent per l'article 155

Última actualització Dimecres, 15 de novembre de 2017 12:05 h

Catalunya Sí Que Es Pot, la CUP i JxSí coincideixen en què és una "greu anomalia" democràtica

Redacció | Cap representant del Govern ha comparegut aquest dimecres a la Diputació Permanent del Parlament, on s'ha debatut el decret llei sobre la prestació d'incapacitat temporal del personal de l'Administració de Justícia.

Tal com indica el reglament, el Govern compareix normalment en aquests debats a la Diputació. Aquesta vegada però la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha explicat que la compareixença "no es pot dur a terme" per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya.

El líder de Catalunya Sí Que Es Pot, Lluís Rabell, ha assenyalat que és una "greu anomalia" que el Govern no pugui comparèixer per l'article 155, i ha exposat que és un greu problema administratiu i polític. I així ho ha volgut ressaltar. Fet amb el qual ha coincidit la diputada Gabriela Serra de la CUP.

El diputat de JxSí Roger Torrent ha afegit que és una "escandalosa anomalia democràtica" que cap membre del Govern hi hagi pogut anar i ha culpat al Gobierno per haver intervingut l'autonomia catalana.

Torrent ha assenyalat que l'encarregat de comparèixer hauria d'haver estat el conseller de Justícia cessat i empresonat a Estremera, Carles Mundó. "Encara que els murs de la presó siguin molt gruixuts i no ens pot escoltar, vull donar les gràcies al conseller".

Què diu el reglament?

El reglament de la Càmera recull en el seu article 75.6 que els membres del Govern que ho desitgin poden assistir a la Diputació Permanent amb dret a veu però no a vot, però cap d'ells està en condicions de fer-ho.

Una part de l'Executiu català cessat està repartit entre les presons d'Estremera i Alcalá Meco --per decisió de l'Audiència Nacional--, mentre que la resta està actualment a Brussel·les amb el president català cessat, Carles Puigdemont, al capdavant.

