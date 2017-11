El PDeCAT perfilarà les llistes aquest dimecres amb Anglada i Borràs entre els candidats

No es descarta que, de la mateixa forma que ERC, es deixin vacants a les llistes a l'espera que es concretin altres noms, fins divendres, data límit per presentar la llista definitiva a la Junta Electoral Central.

Data límit per presentar la llista a la Junta Electoral

També, segons Europa Press, ambdós volen centrar-se a consolidar el partit i preparar-lo per a les eleccions municipals del 2019.

La coordinadora general del PDeCAT va renunciar a estar a la candidatura i, segurament, tampoc hi vagi el coordinador d'Organització, David Bonvehí.

Pascal i Bonvehí no estaran a la candidatura

Malgrat sonar com a possibles integrants, Neus Munté i Miquel Buch, finalment no està assegurada la seva presencia a la candidatura, sobretot la de Munté.

Amb la voluntat de configurar una llista àmplia i transversal, es preveu que s'incorpori noms d'independents, del sector de l'esport i la gastronomia, entre d'altres, segons les fonts consultades per Europa Press.

Sí està confirmada la incorporació d'Hèctor López Bofill a la llista, professor de Constitucional que havia estat dirigent de Solidaritat per la Independència.

