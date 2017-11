Arrimadas busca suports per construir un front transversal després del 21-D?

Última actualització Dimecres, 15 de novembre de 2017 13:20 h

"No es pot allargar més el xiclet del procés. S'ha de tirar a la paperera", detallava la líder de Ciutadans a Catalunya

A.S. | "No sé si el PSC tornarà a fer una aliança amb els separatistes", ha exposat la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas. "El futur de Catalunya està a fer una alternativa transversal neta, seriosa i de seny. Voldria que no fessin un altre tripartit amb ERC i se sumessin a una alternativa que podem encapçalar des de Ciutadans".

"Després de dos tripartits i veure com a molts ajuntaments el PSC governa amb els independentistes, es genera el dubte de veure què farà". "Si es donen els números per això i per poder formar u grup alternatiu, jo donaré la mà als partits que no vulguin la divisió" i ha afegit que "m'agradaria que els socialistes estiguessin aquí i no pactant amb ERC".

"No es pot allargar més el xiclet del procés. S'ha de tirar a la paperera". "Hem de passar del procés, que és un malson, i parlar de feina, educació, sanitat, medi ambient... tenim molts reptes a Catalunya".

Crítiques als independentistes

"Davant els jutges no s'ha mantingut la mateixa línia argumental que als mítings", ha constatat. "Forcadell va dir davant de la jutgessa que la declaració d'independència havia estat simbòlica".

Agafant-se amb el simbolisme, Arrimadas ha aprofitat per criticar que el que "no ha estat simbòlic són les empreses que han marxat, les baralles entre amics i familiars, la caiguda en la facturació i el desastre econòmic i social que han provocat aquests senyors".

"El que està clar és que els que ens han portat fins aquí no ens trauran del problema. Segueixen sent els mateixos i faran el mateix. Si segueixen governant, s'allarga el procés".

Arrimadas ha assegurat que està disposada a "iniciar una nova etapa amb els que volen seguir convivint i no dividint".

"Sempre em trobo a Colau al costat dels independentistes"

Preguntada pels comuns, la líder de Ciutadans que ha explicat que "espero que els Comuns puguin plantejar-se deixar governar a una alternativa. Voler decidir entre fer president a Junqueras o Puigdemont o bé obrir una etapa per a fer més polítiques socials".

Malgrat tot, ha recordat que "sempre em trobo a Ada Colau al costat de l'independentisme".

