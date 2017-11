Malgrat el bloqueig del 155, s'aprova un decret de millores als treballadors de Justícia

No hi ha cap vot

La reunió de la Diputació Permanent celebrada aquest dimecres al Parlament era la primera després de la destitució del govern i la intervenció de l'Estat.

Els grups parlamentaris de JxSí, CSQP i la CUP han denunciat una situació d'"anomalia" després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució perquè cap representant del Govern ha pogut comparèixer aquest dimecres a la Diputació Permanent del Parlament.

Durant el debat els grups han coincidit en aprovar per unanimitat el decret que inclou els treballadors de Justícia en unes millores que es van recuperar aquest juliol per al sector públic, per tal de "restituir drets" després de les retallades, han explicat.

Els membres de CSQP i la CUP, Lluís Rabell i Gabriela Serra, han qualificat la situació actual d'"anomalia greu" i de "problema polític". Per la seva banda, l'exdiputat de JxSí, Roger Torrent, ha titllat la situació d'"escandalosa anomalia democràtica" i ha recordat explícitament Carles Mundó, destituït del capdavant del departament de Justícia i ara a la presó d'Estremera.

Tanmateix, la Diputació Permanent ha escollit dos membres de la Mesa: l'actual vicepresident primer del Parlament, Lluís Guinó, ha estat escollit vicepresident i el secretari segon de Mesa, el socialista David Pèrez, també manté la mateixa plaça en la diputació permanent.