Última actualització Dimecres, 15 de novembre de 2017 14:40 h

El republicà defensa les tres llistes i postula Rovira com la futura líder

J.S | El vicepresident legítim de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha dirigit una carta a la militància d'Esquerra Republicana de Catalunya per defensar la candidatura de Carles Puigdemont i postular la secretaria general d'ERC, Marta Rovira, com una figura que en el futur pot esdevenir presidenta del país: "Va sent hora que en aquest país una dona sigui al capdavant".

Des de la presó d'Estremera el president d'ERC ha fet una crida a guanyar les eleccions convocades pel PP "il·legítimament, amb una ofensiva politicojudicial sense precedents" que, a més, "ni tan sols s'han compromès públicament a respectar-ne el resultat". Junqueras, en aquest sentit, ha reiterat la seva opinió sobre com hauria de concórrer l'independentisme el 21-D,"passem tres rasclets que no deixin ningú al marge, vist també que no quallava una candidatura que inclogués totes les sensibilitats".

En aquesta línia, Junqueras clama per guanyar les eleccions i segueix el discurs de Rufián, que aposta per restaurar la presidència de Puigdemont: "Hi hem de ser i guanyar-les. I cal dir alt i clar que, en aquestes eleccions, el nostre candidat també és el President legítim, Carles Puigdemont, i el conjunt del Govern, tots i cadascun dels consellers, tant els que són a Brussel·les com els que som a la presó. Amb aquestes eleccions, el Bloc del 155 pretenia legitimar la destitució del President, del Vicepresident i de tot el Govern. I la nostra resposta inequívoca serà garantir que després del 21 de desembre el PP i el PSC no assoleixin el seu objectiu, que amb el nostre vot refusem la repressió, validem les nostres conviccions i objectius i que les institucions que han volgut destruir siguin encara més fortes i més legítimes".