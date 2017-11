Barcelona aprova denegar permisos d'ocupació de la via pública per a manifestacions de caire feixista

La proposició també insta l'Ajuntament a personar-se com a acusació particular en les agressions de caire feixista que s'han registrat. Cal recordar que el consistori és l'encarregat d'autoritzar la instal·lació de tarimes o pantalles gegants al carrer però les manifestacions es comuniquen al Departament d'Interior de la Generalitat, que és qui les pot acabar prohibint.



La regidora de la CUP, Maria Rovira ha remarcat que els grups d'extrema dreta "han ensenyat les seves urpes i dents quan s'ha posat en perill l'encàrrec del dictador" per preservar la unitat d'Espanya.



Tanmateix, ha subratllat que a alguns partits polítics això "ja els va bé", perquè si no fos així, "deixarien d'anar a aquestes manifestacions", ha afirmat Rovira en referència a les convocatòries de Societat Civil Catalana.



Per la seva banda, el regidor d'ERC, Jordi Coronas, ha apuntat que la majoria de ciutadans que participa en manifestacions a favor de la unitat d'Espanya ho fa de forma pacífica, però ha remercat que "sempre acaben amb incidents" perquè, segons el republicà, el discurs institucional de l'Estat i els mitjans de comunicacions "ho alimenten i no ho condemnen".

Durant la comissió de Presidència s'han debatut diverses iniciatives sobre les agressions que s'han produït durant o després de manifestacions convocades a favor de la unitat d'Espanya.ERC ha pactat també un text amb BComú que aposta per augmentar les actuacions de prevenció i seguretat en les manifestacions organitzades o participades per entitats de caire feixista, així com en els punts de conflicte habitual on es produeixen incidents violents, reforçant la coordinació entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana. En aquesta segona mesura, la votació ha obtingut el suport de tots els grups, menys de C's i PPC que s'han abstingut.