El PSOE es queda sense excuses per no condemnar el 155

El PP tanca la porta a la reforma Constitucional que va servir els socialistes per sumar-se a la intervenció de la Generalitat

ACN/M.B.- El compromís que va donar-li a Mariano Rajoy el suport necessari per justificar l'aplicació del 155 queda en paper mullat. Després de ballar l'aigua als ulls del PSOE, el PP ha tancat ara la porta a la reforma constitucional que proposen els socialistes com a solució a la situació política a Catalunya i que els populars els havien fet creure que recolzarien. El dia que arrenca la comissió d'estudi per a l'avaluació i modernització de l'estat autonòmic -hi ha hagut una primera reunió, on s'ha constituït la mesa i s'ha escollit president, el socialista José Enrique Serrano- el PP ha deixat clar que no hi haurà cap reforma constitucional ni "concessions als independentistes". "No venim aquí a reformar la Constitució, l'estat autonòmic es pot millorar sense necessitat de reformar la Constitució", ha manifestat el seu portaveu, José Antonio Bermúdez de Castro.

La comissió neix, a més, amb marcades absències ja que cap partit català ni tampoc Podem, PNB o Bildu hi participen, que han criticat l'eina i el moment escollit per crear-la. Cs assegura que hi pren part però "amb unes expectatives molt baixes". L'eina, proposada pel PSOE i que compta amb l'aval del PP, servirà perquè durant sis mesos es configurin propostes per millorar el model territorial i els socialistes l'entenen com a avantsala per afrontar una reforma de la Constitució. A banda, la comissió ha rebut el suport de forces minoritàries com Coalició Canària, UPD o Compromís, entre d'altres.



El passat 11 d'octubre, després que Puigdemont declarés la independència i la suspengués d'immediat, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, es reunia a Moncloa amb el president espanyol, Mariano Rajoy. Sánchez va comparèixer després per anunciar que havia arribat a un acord amb el PP per reformar la constitució i que, per tant, els populars avalaven la comissió d'estudi per modernitzar l'estat autonòmic i obrien la porta a la reforma de la Carta Magna.



'No' a la reforma constitucional

El PSOE ha defensat que la comissió és una eina útil per superar la crisi territorial. "Hi havia una anomalia política i és que no hi havia un espai de diàleg", ha defensat la vicesecretària general, Adriana Lastra, que espera que la resta de forces polítiques se sumin a la comissió.

Lastra ha refermat que la voluntat és "parlar de tot", també del finançament autonòmic, i que després de sis mesos l'objectiu hi hagi unes conclusions "per obrir després la reforma de la Constitució que entenem que necessita el país".

Ara bé, el PP ja ha tancat avui mateix la porta a obrir cap reforma de la Constitució. Ho ha dit el portaveu popular a la comissió, José Antonio Bermúdez de Castro, que ha dit, literalment, que el PP no va a la comissió a reformar la Carta Magna. "No venim aquí amb la idea de reformar la Cosntitució sinó de millorar l'estat autonòmic en qüestions com el finançament, les pensions o els mecanismes de cohesió territorial i per a això no cal reformar res sinó millorar l'estat autonòmic", ha manifestat.

Bermúdez ha dit que arran d'aquesta comissió "l'Estat no pot sortir-ne perjudicat" però ha puntualitzat que per a recentralitzar qualsevol competència transferida a les comunitats caldria reformar la Constitució, un extrem que no es plantegen.

Per part de Cs –que s'ha sumat a darrera hora a la comissió- el portaveu, Pablo Prendes, ha assegurat que assisteixen amb "expectatives molt baixes". "El repte llençat pels independentistes no es soluciona amb aquesta comissió, no és l'instrument adequat", ha criticat Prendes. Tot i això, ha dit que participaran i proposaran ponents.

La configuració de la mesa

En la reunió per a constituir la comissió s'han escollit els representants que formaran part de la mesa. Per una àmplia majoria (23 vots a favor i 3 en blanc) s'ha designat com a president el socialista José Enrique Serrano. Les dues vicepresidències s'han destinat a dues diputades populars: la vicepresidència primera l'ocupa Alícia Sánchez Camacho i la segona Susana López Ares. Pel que fa als secretaris, s'han designat la socialista Sofia Herranz Costa i el popular Jaime Ignacio de Olano Vela. La propera trobada per avançar en els ponents que participaran de la comissió i en l'estratègia de feina serà dijous vinent.

Reacció de Podem

Per la seva banda, el líder de Podem, Pablo Iglesias, ha posat en dubte la utilitat d'aquesta comissió. "Proposar una comissió territorial mentre diversos consellers del Govern de Catalunya estan a la presó, potser no és el més sensat, perquè en una comissió així hi hauríem de participar tots”, ha dit.

Segons Iglesias, “si hi ha alguns que estan a presó, altres que no hi volen participar i el PP està proposant utilitzar aquesta comissió per proposar una via absurda de recentralització, crec que el PSOE no ha demostrat tenir el millor dot de l'oportunitat per proposar una comissió on s'han quedat sols amb l'extrema dreta de Ciutadans i el PP per centralitzar encara més l'administració al nostre país".