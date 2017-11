CCOO i UGT alerten de la possibilitat que algunes empreses no facilitin als treballadors votar el 21-D

Última actualització Dimecres, 15 de novembre de 2017 17:30 h

Diuen al PP que és responsable de garantir aquest dret i li demanen que "faci pedagogia" entre el món empresarial

3 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



ACN.- Els secretaris generals de CCOO i UGT a Catalunya alerten que hi poden haver empreses que no facilitin als seus treballadors poder votar el 21-D i, per tant, es vulneri aquest dret fonamental. En un acte a Girona per demanar l'alliberament dels consellers destituïts en aplicació del 155, el líder d'UGT, Javier Pacheco, ha afirmat que és el govern del PP el responsable de garantir aquest dret perquè és qui va decidir la data dels comicis. Per això, demana que "faci pedagogia" entre el món empresarial. "La prioritat és poder votar", han subratllat els representants dels dos sindicats, que també han admès que tenen dubtes amb l'aplicació del decret d'eleccions i les 4 hores de permís. Han demanat un informe al Departament de Treball perquè els ho aclareixi.

La concentració que UGT i CCOO han fet davant les seus a Girona © Lourdes Casademont Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes 21-D, CCOO, dret a vot, UGT

Els dos sindicats han demanat un cop més la posada en llibertat dels consellers i els líders de l'ANC i Òmnium empresonats amb concentracions davant de les seves seus a tot Catalunya aquest dimecres al migdia. Pacheco ha reivindicat a Girona la necessitat d'un campanya electoral "lliure" i "sense contaminacions", un fet que considera que no es donarà mentre "hi hagi membres del govern i líders socials engarjolats". També ha dit que cal garantir la lliure participació de totes les opcions polítiques en aquests comicis.Al seu torn, el secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros, ha subratllat que "no hi ha motius" per mantenir empresonats els consellers destituïts en aplicació de l'article 155 i que "és un tema de drets i llibertats i no pas d'estar a favor o en contra del procés d'independència". "No pararem fins poder abraçar Dolors Bassa", ha afegit.