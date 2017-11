Què pensaven els socialistes de Duran i Lleida abans de pactar-hi?

Última actualització Dimecres, 15 de novembre de 2017 17:05 h

Recull de declaracions del PSC en contra d'Unió i Espadaler

Gerard Sesé @gerardsese - Miquel Iceta ha confirmat la por dels socialistes a la davallada definitiva que poden patir a les eleccions del 21-D. Per això ha pactat amb la dreta cristiana i ha afegit Ramon Espadaler de número tres per Barcelona, amb el vistiplau de Josep Anton Duran i Lleida, per esgarrapar algun vot a la desesperada. Ara, però, fent una simple cerca a Twitter, podem trobar retrets molt greus que els socialistes o el mateix Iceta, cap de llista del PSC, han fet als democristians.

Una de les principals diferències i que encara fan més sorprenent el pacte entre democristians i socialistes era el tractament de l'homosexualitat per part de Duran i Lledia. Miquel Iceta és obertament gai i viu la seva orientació sexual de manera totalment natural. En canvi, Duran i Lleida havia arribat a escriure al seu bloc que els homosexuals podrien tractar-se convidant-los a anar al psicòleg. L'any 2011, Iceta va arribar a dir-li a en Duran: "l'homosexualitat no és una malaltia però l'homofòbia es pot corregir".

També els socialistes acusaven Unió i especialment a Duran i Lleida de treballar només pels interessos del seu partit i de lobbys empresarials i no pas per Catalunya i que Duran "vendria qualsevol moto" per tal de "ser ministre" a Espanya.

També hi va haver mastegots contra Ramon Espadaler, ara a les llistes del PSC. Els socialistes van arribar a dir que era un conseller que no protegia "els drets fonamentals dels catalans".

