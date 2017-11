Tremosa respon Montoro que no es va destinar “ni un euro” del Parlament Europeu en l’acte dels alcaldes a Brussel·les

Tremosa ha compartit aquest dimecres un document del seu grup parlamentari a l’Eurocambra, el liberal ALDE, en el qual el president certifica que no li van donar fons del grup per finançar l’acte amb 200 alcaldes catalans. Segons l’europarlamentari, els alcaldes van pagar els bitllets d’avió i el lloguer de la sala al centre cultural Bozar “de la seva butxaca”.

Que quedi ben clar: els alcaldes van pagar bitllets d'avió i lloguer de la sala de la seva butxaca. Els eurodiputats tampoc no hem fet servir ni un euro del PE en l'organització de l'acte esmentat. https://t.co/XbYLNwVWLB

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal