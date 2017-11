La CUP sotmetrà a votació telemàtica de les bases les llistes per al 21-D

Última actualització Dimecres, 15 de novembre de 2017 18:50 h

Mireia Boya podria encapçalar la llista per a la circumscripció de Lleida

Redacció | La militància de la CUP podrà ratificar en les pròximes hores les llistes que presenta la formació de cara a les eleccions del 21-D. Les comissions de cada demarcació han dissenyat una proposta de candidatura que se sotmetrà a votació telemàtica de cada territori. Així, en les pròximes hores, la militància ha de ratificar la proposta de llistes.

Sondejant nous perfis



Per qui estan encapçalades les llistes?



Circumscripció Lleida

1 - Mireia Boya e Busquet 2 - Pau Juvillà Ballester Circumscripció Tarragona

1 – Xavier Milian Nebot 2 – Josep Mañé Circumscripció Girona

1 – Natalia Sánchez Dipp 2 - Daniel Cornellà Detrell Circumscripció Barcelona

1 - Carles Riera i Albert 2 - Maria Sirvent Escrig

3 - Vidal Aragonés Chicharro 4 - Maria Ballester i Jiménez 5 - Jordi Salvia 6 - Bel Olid Báez 7 - Ramon Vancells Casacuberta 8 - Maria Rovira i Torrens 9 - Arnau Comas i Miñarro 10 - Núria Gibert Dasca

Un dels noms que s'ha posat sobre la taula és el de Carles Riera, diputat en aquesta legislatura, que s'ha perfilat per encapçalar la candidatura de Barcelona.De fet, Riera es podria presentar perquè no ha format part del grup parlamentari una legislatura sencera. És un nom que genera consens entre diverses veus de la CUP en una demarcació de Barcelona en què s'ha tensat la confecció de llistes, segons apunten diverses fonts.De fet, un dels noms que es podria moure en funció de com encaixin les peces és el de Mireia Boya, que podria encapçalar la llista per a la circumscripció de Lleida.La CUP ha sondejat també a l’escriptora Bel Olid perquè formi part de la llista electoral de la formació en les eleccions del 21-D.Els partits tenen fins divendres per a presentar les llistes definitives a la Junta Electoral Central.