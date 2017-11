L'Estat internacionalitza el procés: Russia respon Zoido

Última actualització Dimecres, 15 de novembre de 2017 19:20 h

El ministre rus d’Exteriors nega qualsevol ingerència al procés català i acusa el govern espanyol de crear “histèria sensacionalista”

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



ACN/M.B.- La internacionalització de la situació política a Catalunya que tanta por ha fet sempre a l'Estat espanyol sembla que s'ha acabat materialitzant, en part, gràcies a la seva insistència a relacionar el govern rus amb el procés català. Els seus continus intents de vincular ingerències russes amb les aspiracions sobiranistes del poble de Catalunya, han provocat que el Kremlin s'acabi posicionant per negar allò que amb tant de fervor ha assegurat l'executiu de Mariano Rajoy i -per tant- se'n parli arreu del món. La resposta russa arriba després que el ministre espanyol d’Exteriors, Alfonso Dastis, denunciés aquesta qüestió en un Consell de Ministres de la Unió Europea, on va assegurar que el govern espanyol tenia “dades” de la “intervenció” russa “en la desinformació i manipulació en relació amb el referèndum i als posteriors esdeveniments a Catalunya”.

El president rus, Vladimir Putin, en una imatge d'arxiu Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Kremlin, procés, Russia

El ministre rus d’Exteriors, Serguéi Lavrov, ha qualificat aquest dimecres les informacions que apunten a la intervenció russa en la qüestió catalana d’“histèria” i ha afirmat que són el resultat de “problemes interns no resolts” a Espanya. “És possible que això s’expliqui perquè en les capitals dels països des d’on arriben aquestes acusacions, ja sigui Madrid o Londres, no tenen els seus problemes interns resolts plenament”, ha dit Lavrov. A més, el ministre rus d’Exteriors ha acusat el govern espanyol de crear “histèria sensacionalista” per tal de “distreure l’atenció dels seus electors de la seva incapacitat per resoldre els problemes interns”.



De la mateixa manera, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha tornat a negar la ingerència russa en el procés català. Peskov ha assegurat que “no existeixen proves” que el govern rus hagi interferit en la qüestió catalana. “Ni les autoritats espanyoles, ni l’OTAN ni els mitjans de comunicació han presentat cap argument que mereixi atenció a favor d’aquestes acusacions, és per aquest motiu que considerem que aquestes afirmacions no tenen fonaments”, ha assenyalat Peskov.