Un botiguer de Valladolid canvia el nom de la seva botiga per la catalanofòbia que patia

El propietari de la botiga s'ha vist obligat a canviar el nom per a "Mundo Textil" i així evitar el boicot que estava patint tot i no ser ni català i que ja la majoria dels productes que ofereix provenen de València. Ho va fer a contracor. De fet, el seu germà ja va canviar el nom fa anys quan es va aprovar l'Estatut.

Un exemple més l'hem tingut amb el trist i vergonyós cas que ha transcendit a la premsa espanyola. Una botiga al centre de Valladolid, davant l'estació d'autobusos, que ha hagut de canviar el nom de l'establiment en veure que les vendes li havien disminuït més d'un 30% els últims mesos. La botiga es deia "Los Catalanes" i és de roba, peces per a la llar i dormitoris i confeccions tèxtils per a professionals. El nom es remunta als inicis de l'empresa, quan era es dedicava a la venda ambulant i el 90% dels materials els arribaven des de Catalunya.

