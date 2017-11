Carme Forcadell anuncia que anirà a la llista d'Esquerra

Un dels CONVERGENTS amb vergonya i seny que no soporta al NEN SUBNORMAL que no soporta al NEN SUBNORMAL

15 de novembre de 2017, 18.46 h





Ui, pobra Carme ! Ja veuràs com els convergents sense seny et deixen "de chupa de dómine" perquè no vens amb nosaltres a la llista de Junts per Catalunya?



No ho veus , admirada Carme, que ells si no manen no juguen?



Al final acabaré passant-me a votar ERC, de fàstic que em fan gentussa com Jordi-Barcelona , el nen subnormal convergent.