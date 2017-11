La societat civil no falla: La Llista Unitària 1 d’Octubre ja ha superat les 55.000 signatures

Última actualització Dimecres, 15 de novembre de 2017 20:00 h

La candidatura d'electors es posarà al serveis de les llistes independentistes

J.S | Hi ha ganes de votar, però sobretot de guanyar. La mobilització de l'independentisme creix quan l'hora és greu, amb l'empresonament de mig Govern i els líders de l'ANC i Òmnium, amb l'altra meitat de l'executiu català, inclòs del president legítim de la Generalitat, a l'exili, la societat civil sobiranista s'apunta una nova victòria: la llista d'electors ha superat les 55.000 signatures necessàries per concórrer a les eleccions del 21-D.

Pot ser més o menys efectiva a l'hora de fer front una cita electoral, però el clam d'unitat és sempre una tònica dins el món independentista. L'empresa que havien encetat els promotors de la Llista Unitària 1 d'Octubre no era fàcil, superar les 55.000 signatures obligatòries - l'1% del cens electoral - per presentar una candidatura a les eleccions del 21-D. El procés per recollir tots els avals consistia a descarregar i emplenar el formulari oficial, signar el document i lliurar-lo a un dels 14 punts de recollida.

La llista, que s'ha posat a disposició de les llistes independentistes perquè s'uneixin a ella, ha concentrat quasi la totalitat dels seus suports a la demarcació de la capital de Catalunya, amb 42.000 signatures, seguida de Tarragona (6.000), Girona (5.200) i Lleida (3.500).