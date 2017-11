Alts càrrecs dels Mossos fidels a Trapero boicotegen el control de Zoido

Aquests i altres canvis estan provocant que les substitucions forcades dels alts càrrecs passin a mans de comandants d'un perfil baix, que estaven apartats de responsabilitats de primera fila perquè no eren de la total confiança de Trapero.

Diferents comandaments fidels al Major Josep Lluís Trapero (cessat pel Gobierno) han anat abandonant els seus alts càrrecs sense fer soroll però causant un problema al ministre Zoido. Segons informa elConfidencial.com, almenys quatre pesos pesants del cos han anunciat a la cúpula policial que cessen dels seus càrrecs per passar a una "segona activitat". I són homes clau que han controlat les destinacions de la policia catalana els últims anys, i fins i tot els responsables d'algunes de les decisions més importants.

