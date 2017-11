CATALUNYAusurpada El President de Fira de Barcelona defensa l’aplicació del 155 i la repressió política

El president de la Fira de Barcelona i president de la Cambra de Comerç d’Espanya sempre s’ha mostrat contrari al procés i l’ha combatut de la pitjor manera, avalant el joc brut del govern espanyol contra l’economia catalana, va avalar el decret espanyol per facilitar el canvi de seu de les empreses i en plena Catalunya usurpada ha carregat contra el govern independentista català.Bonet ha mostrat una duresa contra el procés aquí considera culpable de tots els mals, “ha estat molt perjudicial i ha fet molt de mal, diguem-ho clar, hem de reconèixer les coses, ha reblat.El president de Freixenet ha avançat que proposarà un canvi de domicili social al consell d’administració si en les eleccions del 21 de desembre surt un resultat “inconvenient” per als interessos de l’empresa.

