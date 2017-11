En aquest sentit, Weyembergh assegura que les autoritats belgues poden dictaminar que hi ha "riscos seriosos de vulneració de drets humans" en cas de lliurament a l'Estat espanyol, declaració que "podria ajudar els que són a presó" a Madrid, ha dit l'experta.

Tanmateix, ha recordat que el mecanisme de l'euroordre no és "automàtic" i ha afegit que és "el jutge belga qui pot decidir denegar la seva execució".

L'experta també exposa que les autoritats belgues hauran de comprovar si el doble requeriment de criminalitat s'acompleix en la petició d'extradició. Però "té un problema", avisa, perquè tot i que el codi penal belga recull els delictes de sedició o rebel·lió, les definicions no són les mateixes que a Espanya", assenyala.



Doble requeriment

En aquest sentit, els fets delictius pel qual es requereix una persona han d'estar previstos tant en la llei de l'estat que reclama l'extradició com en la de l'estat on es troba i, per tant, els delictes han d'estar contemplats en la legislació belga, que preveu definicions i penes diferents.

Amb tot, és decisió del jutge. En primer lloc, ha d'avaluar si hi ha un risc real i seriós pels drets fonamentals i també "si el doble requeriment es compleix o no". De fet, l'advocat belga de Puigdemont, Paul Bekaert, ja va dir que faria ús d'aquests elements en contra de la petició d'extradició.

Terminis del procediment judicial: fins a 3 mesos

El president Carles Puigdemont i els consellers cessats pel govern espanyol que es troben a Bèlgica tenen una cita amb la justícia aquest divendres al migdia, quan se celebrarà la vista amb el jutge. Fonts de la fiscalia han explicat que la decisió no es farà pública, necessàriament, aquell mateix dia, ja que pot deliberar durant diverses jornades.

La decisió que prengui el jutge del Consell del Tribunal de Primera Instància de Brussel·les, però, no serà definitiva. Hi ha la possibilitat tant per la Fiscalia com per a la defensa de recórrer la decisió davant del Tribunal d'Apel·lacions, que disposarà de 15 dies més per prendre una nova decisió.

Encara llavors es podran presentar recursos davant el Tribunal de Cassació. "La decisió final està prevista en dos mesos des de l'arrest però amb la possibilitat d'estendre-ho un mes més. Per tant, estem parlant d'un màxim de tres mesos en total", diu l'experta en dret.