Puigdemont decidit a assumir el càrrec si guanya el 21-D

El president admet que els independentistes es van “equivocar” en preveure que l’Estat “seuria a negociar”

Redacció | El president Carles Puigdemont ha defensat aquest dimecres a la nit, en una entrevista a El Punt Avui TV, que un cop hagin passat les eleccions del 21 de desembre, si els independentistes guanyen, el Govern ha de seguir sent el que era fins que va ser destituït per l'Estat i que ell considera "legítim".

"Ningú discuteix que el Govern que està a la presó i que està fora, és el Govern legítim, i ha de continuar sent el Govern legítim. No està en discussió. I aquesta és la nostra fortalesa i ha de ser la nostra victòria", ha sentenciat des de Brussel·les. En aquest sentit, ha reconegut a ERC el "dret" a presentar al seu propi candidat a presidir la Generalitat si la seva és la llista més votada de les tres sobiranistes que s'hi presentaran. "Només faltaria", ha dit, però deixant entreveure que el seu presidenciable no té per què ser de la seva candidatura.



De fet, preguntat per la carta del vicepresident destituït, Oriol Junqueras, on apuntava a Marta Rovira com a possible presidenta de la Generalitat, Puigdemont ha evitat una resposta directa i s'ha limitat a dir que ell també desitja "que hi hagi una presidenta de la Generalitat en algun moment" i que les dones tinguin "més responsabilitat, equitat i equilibri" en tots els àmbits.



Carles Puigdemont ha lamentat també que ERC i la CUP no s'hagin avingut a portar a terme la seva proposta d'una candidatura unitària independentista. Però ha retret aquesta situació assegurant que no vol "fer sang" de la qüestió. "No tenim dret a barallar-nos entre nosaltres, tots hem patit molt. La gent esperava amb convenciment, i jo també, que hi hagués la unitat més gran en una situació d'emergència nacional. Ho hem intentat. No ho hem sabut fer, per les raons que siguin. No crec que ens hàgim de fer més autocrítica que la necessària. És important que continuem anant junts amb les idees que ens uneixen. Si no ha estat possible, és igual", ha afirmat, tot admetent que per a ell ha estat "una decepció".



Amb tot, ha recordat que la seva candidatura serà "la més àmplia i unitària possible", i per això afirma que espera rebre un gran suport el 21-D.



Invalidar els programes

A les eleccions es presenta també amb la seguretat que l'Estat podria, igualment, invalidar els programes si fan propostes independentistes. "És possible. En aquest moment l'Estat no té límits, té carta blanca per fer el que vulgui i té una actitud acritica per part dels mitjans espanyols. Pot fer el que vulgui", ha sentenciat.

Amb tot, ha volgut plantejar a l'Estat que "respongui si està disposat a acceptar el resultat electoral" també en termes d'aplicació de l'article 155 de la Constitució i no només amb l'eix independentista. "Si el bloc del 155, PPC, PSC i Cs, perd les eleccions i surt derrotat retiraran el 155 l'endemà? S'hi han de comprometre en campanya i la gent ha de saber la resposta abans del dia de les eleccions. Si no responen a la pregunta, tots els demòcrates s'haurien de preguntar si l'Estat espanyol és una veritable democràcia o no", ha dit, tot afegint que creu que per celebrar uns comicis "amb normalitat" s'hauria d'arribar al 21-D "amb tot el Govern fora de la presó".



Autocrítica

Davant les paraules d'autocrítica que l'independentisme fa aquests dies, Puigdemont ha volgut admetre també errades però sobretot enfocant-ho a la diagnosi que van fer sobre la reacció de l'Estat als plans del Govern.



"Tota aquesta gent que formula aquestes anàlisis des de l'honestedat, com sempre hem fet, les fan partint d'una idea que comparteixo. Al davant no tenim un Estat democràtic. Ens hem preparat molt per gestionar voluntats polítiques associades a resultats electorals, des de la democràcia i les institucions, i presumíem que hi havia respecte profund pel sentit del vot de la gent, que era un combat de xoc de legitimitats i legalitats, no un combat penal, de guerra bruta, de cop d'Estat", ha dit, tot afegint que el Govern "estava equivocat" quan pensava que l'Estat "controlaria la seva pulsió autoritària" i que podrien "seure en una taula de negociació, a parlar".

De fet, Puigdemont assegura que, lluny de preveure la reacció que finalment va tenir l'Estat amb l'1-O i el 155, l'executiu pensava que "faria finalment un esforç per reconèixer que hi ha un problema, per reconèixer que potser no tenia una solució bona, que la gent demana una cosa com la independència i que no la vol donar, però que si ho demana amb tanta persistència, se'ls ha d'escoltar i fer tots els esforços per arribar a solucions". "A això és al que em referia quan parlava de camins alternatius", ha conclòs fent referència a les seves paraules al diari Le Soir.