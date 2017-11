Els aliats de la CUP per les eleccions del 21 de desembre

Última actualització Dijous, 16 de novembre de 2017 12:20 h

Pirates de Catalunya se suma a la candidatura cupaire però Procés Constituent

A.S. | Després d'un intens procés de negociació a diverses bandes, finalment Pirates de Catalunya participarà en les eleccions del pròxim 21 de desembre dins de les llistes de CUP - Crida Constituent. Malgrat tot, Procés Constituent ha explicat en un comunicat que els cupaires i ells no concorreran plegats a les eleccions del 21 de desembre.

Procés Constituent i la CUP no concorreran plegats a les eleccions del 21-D. La decisió arriba després que no s'hagi pogut concretar una proposta de confluència a l'entorn dels objectius plantejats per Procés Constituent.



Alguns d'aquests objectius passen per la sobirania nacional i l'apoderament ciutadà, un procés constituent d'iniciativa ciutadana, combat del neoliberalisme, agermanament amb la lluita per a l'alliberament polític dels pobles i nacions oprimides o alliberament dels presos polítics, defensa de les institucions catalanes i rebuig de l'aplicació de l'article 155.



Tot i que no s'hagi pogut concretar aquesta proposta de confluència, els dos actors constaten que cal continuar la col·laboració que hi ha en l'àmbit del municipalisme i que cal seguir ampliant els marcs d'entesa en el territori. També s'ha dit que hi ha coincidència en la línia programàtica i que s'està obert a col·laborar un cop passades les eleccions del 21-D.



Després del 21-D

A banda, Procés Constituent es compromet a col·laborar i afavorir qualsevol plataforma unitària i transversal que pugui sorgir després de les eleccions del 21-D per defensar les llibertats, els drets laborals i socials, i promoure els espais democràtics i la sobirania.

La CUP, a ulls del Partit Pirata, reuneix les condicions que l'Assemblea General de Pirates demanava per considerar la proposta: defensa del referèndum de l'1-O, defensa de la República refrendada en aquest referèndum i construcció d'una república des de baix.Així doncs, aquesta candidatura comptarà amb la presència de membres de Pirates de Catalunya, escollits en primàries, i es valora com una oportunitat per impulsar l'ideari pirata dins d'un futur grup parlamentari de la CUP-Crida Constituent.En les pròximes hores es confirmaran els noms i les posicions dels candidats del partit, i començaran les primeres reunions de treball per afrontar la campanya electoral.