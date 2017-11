Rússia demana explicacions a Espanya per les acusacions d'ingerència a Catalunya

Última actualització Dijous, 16 de novembre de 2017 13:00 h

Redacció | Rússia avisa. El Kremlin ha assegurat que les acusacions del Govern espanyol sobre la ingerència russa en el conflicte català danyen la seva relació amb Espanya. Així ho ha assegurat el portaveu del Ministeri de l'Exterior rus, Maria Zajàrova que ha demanat explicacions aquest dijous a l'Executiu espanyol.

Això pot perjudicar les relacions bilaterals entre el Kremlin i la Moncloa, ha avisat. "Ens agradaria que els nostres col·legues espanyols comencin a respondre sobre les seves paraules i presentin dades concretes", ha dit.



"Histèria sensacionalista"

Per altra banda, el ministre d'Exteriors rus, Serguei Lavrov, considera que aquestes acusacions són una "histèria sensacionalista" i que el Govern de Rajoy ho està usant per "desviar l'atenció dels seus electors". Lavrov ha assegurat també que "ja estem acostumats" de formar part de polèmiques similars tant a Europa com als Estats Units, que no tenen "una altra cosa a fer que presentar acusacions contra els nostres mitjans".

