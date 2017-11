Última actualització Dijous, 16 de novembre de 2017 13:30 h

El president de JxSí agraeix que li hagin ofert anar a la llista de Junts per Catalunya però argumenta que cal relleus

Redacció | El president de JxSí, Lluís Corominas, ha anunciat aquest dijous formalment que deixa la primera línia de l'activitat política i que "directa o indirectament renuncia a qualsevol responsabilitat política a partir del 21-D".

En una emotiva roda de premsa des del Parlament, Corominas s'ha acomiadat després de 14 anys al Parlament, nou anys del quals ha estat vicepresident de la cambra catalana. Anteriorment havia estat 12 anys alcalde de Castellar del Vallès i ha ocupat diversos càrrecs a l'antiga Convergència principalment en l'àmbit territorial. Corominas ha recordat que el 2015 ja va anunciar que no es tornaria a presentar i ho ha atribuït a una "decisió meditada" que no té a veure amb el que ha passat a la política catalana en els últims temps. També ha agraït que li hagin ofert anar a la llista de Junts per Catalunya que encapçala Carles Puigdemont.



Corominas ha recordat que el 2015 ha va dir que no es tornaria a presentar en unes eleccions perquè creia que havia complert el període i hi havia d'haver noves persones que representessin la comarca del Vallès Occidental al Parlament.



"És una decisió meditada que no he pres per decisions de les últimes setmanes", ha afegit. Corominas va declarar la setmana passada davant del Tribunal Suprem acusat d'un delicte de rebel·lió, sedició i malversació. El jutge el va deixar en llibertat sota fiança de 25.000 euros que ja ha estat abonada.



Un record pels consellers

Ha volgut expressar un record als consellers i líders de les entitats sobiranistes que són a la presó i ha afirmat que té lligams personals amb Meritxell Borràs, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn. "Cada dia quan em llevo hi penso, hi penso tot el dia i a tothora i desitjo que de seguida surtin de la presó perquè és injust que estiguin dins" , ha manifestat.

Tornarà a exercir d'advocat però no ha aclarit si la seva tasca pot estar d'alguna manera relacionada amb la política. "Directament segur que no faré res lligat a la política, indirectament dedicar-me com a advocat en temes relacionats amb la política, ja veurem. Decidiré si torno a exercir lliure amb despatx o accepto alguna proposta que tinc, però no lligat en primera línia política", ha explicat.



Suport a la candidatura de Puigdemont

Corominas ha tingut paraules d'agraïment pels presidents del Parlament durant l'època en què ha ostentant la vicepresidència: Ernest Benach, Núria de Gispert i Carme Forcadell.



En l'àmbit del partit ha deixat clar el seu suport a la candidatura que lidera Puigdemont i ha tingut paraules d'elogi per Marta Pascal i David Bonvehí, que l'han acompanyat en la roda de premsa. "Han donat molt la cara. Si avui aquest espai té representació és perquè han fet molta feina", ha dit.

