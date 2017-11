Continua la repressió: Imputen un actor català per fer un gag a RAC1 sobre el vaixell 'Piolín'

Última actualització Dijous, 16 de novembre de 2017 13:20 h

Eduard Biosca anuncia que ha estat citat a declarar per una broma sobre el vaixell dels policies espanyols

Redacció | La persecució de l'Estat no cessa. Primer varen ser els editors i mitjans de comunicació per la difusió de l'anunci institucional de l'1-O. Després foren els Jordis, empresonats per ser els presidents de l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium, per tot seguit fer el mateix amb els membres del Govern de la Generalitat.

En aquest país als actors ens imputen per les opinions dels personatges que interpretem!".

Ara li toca a l'humor. L'actor Eduard Biosca, conegut per la interpretació del senyor Bohigues, ha anunciat mitjançant el seu compte oficial de Facebook que ha estat imputat per fer un gag al programa líder de les tardes de Catalunya, Versió RAC1, sobre el vaixell dels policies espanyols 'Piolín' que ha allotjat els agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional que va actuar l'1 d'octubre i resta a l'expectativa per actuar quan el Gobierno ho ordeni.En un breu missatge, Biosca ha comentat: "m'han citat a declarar als jutjats com a investigat per un gag del Senyor Bohigues al Versió RAC1.