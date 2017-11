Colau s'agafa a Pisarello per reestructurar el govern municipal

Laia Ortiz ascendeix com a segona tinenta d'alcaldia i continua encapçalant l'Àrea de Drets Socials, assumint també les polítiques de gent gran, que assumia abans Carmen Andrés.

També s'encarregarà de la representació de Barcelona en la candidatura per acollir la seu de l'Agència Europea del Medicament. Dintre d'aquesta tinència, es presentarà divendres un comissionat que s'ocuparà de les competències d'Empresa, promoció de la ciutat i Innovació. Drets Socials

