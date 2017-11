No hi ha cap vot

El qui fins fa poques hores era el líder de l'ANC ha explicat que la fi del seu mandat, segons els estatuts, era entre el mes de gener i abril del 2018. Un termini que començava només un mes després de la celebració de les eleccions del 21 de desembre. Un fet que ha motivat encara més la decisió d'acceptar la proposta del president legítim donades les "circumstàncies excepcionals que des del 27 d'octubre el país viu".



Aquesta és la carta que ha enviat als socis de l'Assemblea Nacional Catalana



Benvolgut/da,

Vull agrair-te tot el suport i estima que cada dia, i ja en fa 31, en molts moments del dia percebo de tanta i tanta gent com tu.

La solidaritat ens ha fet més forts, i la repressió els fa més dèbils moralment als ulls del món. Malgrat la duresa de la situació que vivim, els qui estem empresonats o a l'espera de la decisió de la justícia belga, estem clarament decidits a continuar. No hem renunciat ni renunciarem mai a construir un país lliure en democràcia i en absoluta llibertat. Aquest és el meu compromís. Ho ha estat des de sempre i ho continuarà sent en el futur.

Avui fa 2 anys i mig que vaig ser escollit president de l'Assemblea. Durant aquest temps he tingut l'honor de representar-vos, un orgull immens.

Els carrers han escoltat milions de veus per reclamar una vegada i una altra la democràcia i la llibertat. Les nostres ciutats s'han desbordat amb milions de mirades il·lusionades en un futur que és ben nostre i que defensarem tantes vegades com calgui amb la intensitat que vam defensar les urnes el passat 1 d'octubre.

El paisatge de les nostres ciutats, pobles i carrers, ha quedat per sempre més impregnat dels colors del nostre sí a la república que tan forts ens ha fet aquests darrers mesos. Un sí que va desbordar les urnes en una jornada on la nostra dignitat com a ciutadans i com a poble que aspira a ser lliure va quedar preservada per la història per sempre més.

La fi del meu mandat com a president de l'ANC és proper. D'acord amb els nostres estatuts, entre gener i abril de l'any vinent. Potser per això i per les circumstàncies excepcionals que des del 27 d'octubre el país viu, anuncio que he acceptat la petició del president Puigdemont d'assumir amb ell i altres persones el repte de renovar la majoria parlamentària i de govern al nostre país, amb l'objectiu de seguir avançant en la legítima defensa de la República catalana.

En conseqüència, et vull fer saber que he anticipat unes setmanes la finalització del meu mandat com a president de l'Assemblea Nacional Catalana. Segur que en molts moments i en algunes decisions no he estat encertat. A totes les persones associades, a la gent de les nostres territorials, sectorials i exteriors, a l'equip tècnic de l'Assemblea i en general a tothom qui ha confiat i ha fet gran l'Assemblea, us demano disculpes per aquests desencerts.

L'ANC és una peça clau, el motor imprescindible en caminar del nostre país. La certesa de la no renúncia i la dignitat. La garantia de la unitat i la transversalitat. Una unitat que en la part que em pugui correspondre en el futur seguiré buscant i alimentat com sempre he fet. La unitat ens ha fet molt forts, ens fa imbatibles quan la practiquem, i ens farà definitivament guanyadors si la preservem en els temps futurs.

En la certesa que aviat recuperaré la normalitat fora de la presó i amb el més gran dels agraïments per la vostra confiança i estima, us animo a seguir treballant i fer encara més gran l'Assemblea Nacional Catalana per construir la república que tots volem. Com sempre, a la vostra disposició. Llum als ulls i força al braç.

Soto del Real, 16 novembre 2017,

Jordi Sànchez