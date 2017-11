L'Estat imposa amb el 155 la seva solució al conflicte de Sixena

La providència del jutjat, encapçalat ara per un nou magistrat, ja que la jutgessa que va ordenar el trasllat provisional ja no n'és la responsable, sol·licita també a la policia judicial que prepari un pla d'actuació per dur a terme l'execució provisional de la sentència, en cas que les autoritats competents ignoressin l'ordre.

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha reconegut aquest dijous a l'ACN estar sorprès pel requeriment del jutjat 1 d'Osca. "No esperàvem aquesta resolució ni la celeritat amb què aquest nou jutge l'ha exercit però consultarem els pròxims dies els nostres serveis jurídics per actuar jurídicament en la clara defensa de la unitat de la col·lecció i perquè les obres no surtin del Museu", ha sentenciat Reñé. El president de la Diputació de Lleida ha qualificat de "letal" i "molt preocupant" que es vulgui utilitzar l'article 155 en el cas Sixena i ha lamentat que hi hagi execucions judicials que responguin més a criteris polítics, la qual cosa és "inadequada" i "inapropiada".



Reñé ha recordat que hi ha un acord per unanimitat del Consorci del Museu de Lleida per defensar que les obres continuïn a Lleida per totes les vies judicials possibles. Segons el president de la Diputació de Lleida, s'està avaluant la possibilitat de presentar recurs a la providència del jutjat d'Osca i la setmana vinent se sabrà quines accions judicials es prenen, tot i que ja ha avançat que almenys, des de la Diputació defensaran que les obres es quedin a Lleida "de manera contundent".

El president ha lamentat que l'article 155 és "letal en molts conceptes". "Té una repercussió que traspassa el que hauria de ser l'àmbit de les gestions administratives i jurídiques" i "permet i preveu dur a terme moltes accions que són molt preocupants perquè estan lluny de les necessitats i les voluntats que en aquest cas des de Lleida es manifesten, i en el marc d'un procés judicial que no està tancat perquè encara hi ha recursos presentats", recorda.

El jutjat número 1 d'Osca va emetre aquesta providència en resposta a la demanda presentada per l'Ajuntament de Vilanova de Sixena a través del seu advocat, Jorge Español. El magistrat dóna la raó a l'Ajuntament i reitera la petició que ja es va fer en diverses ocasions als anteriors consellers de Cultura, Santi Vila i Lluís Puig, perquè es traslladessin a Sixena les 44 obres d'art en litigi que estan al Museu de Lleida; en aquest cas al titular provisional de Cultura, Méndez de Vigo. En l'escrit, a més, recorda que tant Vila com Puig estan sent investigats pel Tribunal Suprem per un presumpte delicte de desobediència. Amb aquest requeriment a Méndez de Vigo, el jutjat adjunta també les resolucions judicials que fan referència a aquesta ordre d'execució provisional de trasllat de les obres d'art.