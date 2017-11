Artistes i treballadors de la cultura catalana alerten de l'impacte del 155 al sector

Última actualització Dijous, 16 de novembre de 2017 16:30 h

La repressió de l'Estat no ha afectat només al món polític

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | L'aplicació de l'article 155 està tocant tots els sectors del país. Si fa unes hores sabíem que l'actor Eduard Biosca era citat per un gag sobre el vaixell 'Piolín' a RAC1, un atac directe a la llibertat d'expressió, ara sabem, arran d'un article de Revista Mirall, que el sector cultural comença a notar la pressió de l'aplicació del cop d'Estat.

Comparteix Tweet

URL curta



La pressió política del moment, i la dependència del món cultural a les subvencions de les institucions públiques, on també hi ha les de l'Estat espanyol, fa que el MACBA i el MNAC evitin posicionar-se entre el Govern del 155 i el govern legítim. "El museu no té una posició fora dels fets històrics o artístics que els hi afecten". Concreten fonts del MNAC.

Situació molt diferent de la de l'Arts Santa Mònica, que depèn des de fa temps directament de la Conselleria de Cultura, no té NIF propi i la seva autonomia està fortament intervinguda. Només pot fer pagaments inferiors a 1.000 euros, sinó que, a més, han suspès exposicions com la de La vida d'O" de Lúa Coderch.

Nora Ancarola, presidenta de la PAAC, veu en l'aplicació del 155, un fet que afecta una gran part dels artistes i treballadors de la cultura. Puntualitza que la disminució d'ingressos d'un centre, fa que per solidaritat un altre aporti el material. D'aquesta manera el primer ho té deixat i el segon no té. Disminuint els seus possibles.

D'altra banda Raimon Clavell de Subhastes Bonanova, no és partidari de barrejar la política i els negocis. Comenta que hi ha hagut casos anecdòtics de comentaris malintencionats de clients, sobre la situació política. Però considera que hi ha problemes més importants com la crisi política. "El negoci de l'art sempre està a l'últim vagó"