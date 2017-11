En declaracions a TV3, Serret ha cridat a les urnes els catalans afirmant que "el 21 de desembre hem de recuperar la democràcia i el marc del qual no hauríem d'haver sortit mai, que és el del respecte dels nostres drets. I a partir de recuperar aquest marc i les institucions de la Generalitat i el Parlament, podrem tornar a enfilar el camí per construir la República catalana". Així mateix, ha dit que si guanya l'independentisme hi haurà un "Govern compartit" com el govern "legítim" de Junts pel Sí.



En aquest sentit, Serret ha assegurat que acataran el resultat de les eleccions "sigui quin sigui" i ha afegit que l'Estat "haurà de demostrar si realment vol respectar la voluntat dels catalans i que les persones elegides puguem desenvolupar-nos com a electes". També ha explicat que "en la mesura que sigui possible" reivindicaran poder tornar a Catalunya i "prendre acta de possessió" perquè volen concórrer a aquestes eleccions "amb la ferma voluntat d'exercir com a tals electes" i "lluitar perquè es pugui restablir la normalitat a Catalunya". "El nostre objectiu polític en aquestes eleccions és denunciar la injustícia del 155 i reivindicar tots els membres del govern legítim de Catalunya", ha reiterat.

La consellera, tanmateix, no ha amagat que Puigdemont i els consellers que l'acompanyen tenen "molt clar quines conseqüències podria tenir" tornar a Catalunya, arran de la causa oberta per la justícia espanyola. Serret, juntament amb Puigdemont, Ponsatí, Comín i Puig, declararan aquest divendres davant de la justícia belga i diu que afronten aquesta declaració "amb inquietud, però també amb confiança i amb la seguretat que es farà justícia". "Som molt conscients que no som criminals i no mereixem ser tractats com a criminals", ha dit la consellera destituïda, que ha defensat la decisió d'una part del Govern de marxar a Bèlgica. "Havíem de fer tot el possible per quedar lliures i continuar aportant la veu de la ciutadania catalana i representar les institucions de la Generalitat de Catalunya", ha assenyalat.

En relació a l'autocrítica que han fet els polítics sobiranistes els darrers dies, Serret ha replicat que "més que fer autocrítica, el que cal és aprendre'n". "L'objectiu de construir la República catalana sempre ens l'havíem plantejat en un marc democràtic i va ser el mateix Estat qui va trencar aquests marcs de relació democràtica", ha argumentat.

Mas ha reiterat que "la victòria del sobiranisme seria espectacular" en cas d'aquesta majoria de vots. Tot i això, el president del PDeCAT ha reclamat que, en aquest escenari, hi hagi un temps per "fructificar la victòria" en busca d'aliances internacionals. En un altre sentit, l'expresident de la Generalitat ha constatat que cal "controlar bé" els temps del procés, i que és més rellevant si hi ha prou majoria sobiranista que no pas si s'està o no prou "preparat". "No és el mateix la força per a declarar-se independent que la força per actuar com a país independent", ha remarcat Mas, que ha asseverat que "la força hi és, però no encara la força per actuar realment com a país independent".

Mas també s'ha mostrat convençut que renunciar al procés seria un "desastre", sobretot perquè no hi ha cap altre projecte "amb cara i ulls". En tot cas, el president del PDeCAT aposta perquè després del 21-D es pugui fer avançar el procés però "d'una manera diferent". En canvi, si les eleccions donen majoria al bloc unionista, Mas admet que caldria "aparcar" el procés fins a temps propers. De fet, ha advertit que si el 21-D el sobiranisme no guanya amb claredat, Europa "donarà el tema per resolt".

En una altra línia, Mas ha preguntat a l'Estat amb quina autoritat seguirà dient que a Catalunya es vol la Constitució, si el 21-D dona una victòria clara al bloc sobiranista, uns resultats que es llegirien també en clau de rebuig a l'article 155 i a la Carta Magna espanyola. "Hi pot haver deslegitimació de la Constitució per la via de les urnes i la via democràtica", ha destacat.

