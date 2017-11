Última actualització Dijous, 16 de novembre de 2017 17:30 h

El fins ara segon tinent d'alcalde carrega contra l'alcaldessa per la reestructuració del govern

1 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



ACN/A.G. | El repartiment de les responsabilitats que tenien fins ara els socialistes al govern de Barcelona no ha agradat massa al fins ara segon tinent d'alcaldia i ara líder a l'oposició del PSC a l'Ajuntament. Jaume Collboni ha acusat aquest dijous l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, de "fer desaparèixer" la reactivació econòmica com a prioritat i de "menystenir" la cultura, dues de les competències que fins avui eren la seva responsabilitat.

"L'àrea d'Empresa, Cultura i Innovació perd pes polític, queda dividida i desapareix de les prioritats del govern en solitari de BComú", ha dit Collboni sobre el nou cartipàs municipal.

El líder del PSC a l'Ajuntament s'ocupava precisament d'aquestes competències. A parer seu, la nova estructura "evidencia la impossibilitat de governar una ciutat com Barcelona amb onze regidors".

Amb la reestructuració, l'àrea d'Empresa i Innovació les assumeix la tinència d'Economia amb Gerardo Pisarello que, per tant, s'encarregarà de tota la política econòmica de l'Ajuntament. Cultura passa dins d'un comissionat dins la tinència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència.

En aquest sentit, Collboni ha criticat que àrees com Empresa, promoció econòmica o Comerç i Mercats ara quedin dividides i perdin pes en mans de diferents comissionats "en moments tan complexos, fruit de la inestabilitat política que viu el país", ha sentenciat.

Pel que fa a l'àmbit de cultura, ha lamentat que es torni a la situació anterior a l'entrada del PSC al govern, que, segons els socialistes, es va caracteritzar per una absència de lideratge polític i de visió sobre la política cultural a la ciutat".

Amb tot, ha dit que confia que en el futur es podrà "refer l'espai d'esquerres" a la ciutat i ha allargat la mà al 45% dels inscrits de BComú que van defensar l'acord de govern. També ha aprofitat per mostrar el seu orgull per la feina feta per l'equip socialista aquest any i mig.

Notícies relacionades