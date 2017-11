S'ha acabat el bròquil per a Barberà: abandona l'independentisme per concórrer a la llista de Catalunya en Comú

Última actualització Dijous, 16 de novembre de 2017 16:05 h

El periodista, defensor de les tesis independentistes, s'afegirà a la llista dels comuns

Redacció | Jaume Barberà, periodista conegut per programes com Singulars i Retratats, de TV3, ha fet realitat el títol del seu llibre i ha decidit acabar amb el bròquil sobre les especulacions de la seva presència a les llistes dels comuns. El comunicador ha confirmant a El Periódico que concorrerà a les llistes de Catalunya en Comú.

Barberà, que va arribar a afirmar en una entrevista al butlletí d'ERC del març del 2013 que l'Estat només ofereix "sotmetiment o asfixia. Molts catalans hem dit que ni una cosa ni l'altra: independència" apunta que podria tancar la llista dels comuns per Barcelona.

El gir de Barberà ha sorprès la xarxa, que no ha trigat a recordar al periodista el seu canvi de posicionament en pocs anys. De defensar l'independentisme, amb edicions de llibres com S'ha acabat el bròquil, i 9N 2014, una edició on va afirmar que la cita era una data que "il·lusiona la majoria. La data que preocupa els defensors, moderats o no, de l'statu quo i de l'establishment. La data. La resposta al destí de Catalunya. Una cita amb les urnes que l'autor vol que sigui alliberadora, tant socialment com nacionalment".

El periodista arriba a parlar de "l'ofec d'un poble" i defensa la independència com "un instrument, una eina, per construir un futur que volem nostre: més just, més equitatiu i més solidari".