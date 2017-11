L'imam de Ripoll estava a sou de l'Estat espanyol mentre preparava els atemptats

Una doble vida?

Segons les fonts citades , l'Imam de Ripoll hauria aconseguit enganyar el CNI, que el tenia a sou com a confident i li va atorgar privilegis com la no expulsió del país, la lliure circulació per l'Estat i la sortida de presó de Castelló. La realitat és que mentre cobrava de fons reservats de l'Estat, va aconseguir construir a la capital d'Olot una cèl·lula jihadista adoctrinant joves marroquins, que finalment van dur a terme els atemptats de Cambrils i Barcelona el 17 d'agost passat.