Iceta dona la raó, sense voler-ho, a la via unilateral dels independentistes

Parla de canviar la Constitució però només per acontentar els que es volen quedar a Espanya

Miquel Iceta ha dit a la Cadena SER que els socialistes aposten per a canviar la Constitució espanyola però no per a acontentar a l'independentisme, sinó per acontentar els que "ens volem quedar i que ens volem quedar millor". És a dir, la carta Dóna la raó a la via unilateral.

Miquel Iceta ho deixa clar: només canviar la constitució per qui es vulgui quedar a Espanya. És a dir, queda totalment descartada la possibilitat, per part dels socialistes i copiant el que diu el PP, que els independentistes puguin aspirar algun dia a poder fer efectiva una reforma constitucional que permeti la realització d'un referèndum, una consulta que esdevindria legal i acordada. Així doncs, deixa clar que la via unilateral que plantegen els independentistes és l'única viable per aconseguir el seu objectiu sobiranista.

Destrossa el discurs dels comuns

A part de clarificar el futur que li espera a Catalunya si segueix dins l'Estat, Iceta també destrossa la gran premissa de la qual viuen els comuns: canviar Espanya és possible. Realment només ho seria si Podemos a l'Estat aconseguís una majoria absoluta desbancant els tres partits unionistes, PP, PSOE i Cs. Res a fer.





La Constitución no se cambia para contentar al independentismo, el independentista lo que quiere es separarse, en qué cabeza cabe eso. Cambiar la Constitución es para contentar a los que nos queremos quedar y que nos queremos quedar mejor. pic.twitter.com/OJxDZCU3dG — Miquel Iceta Llorens (@miqueliceta) 16 de novembre de 2017

