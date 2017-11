El clam per la llibertat dels 'Jordis' no s'apaga un mes després de ser empresonats

Última actualització Dijous, 16 de novembre de 2017 21:30 h

La ciutadania torna a sortir al carrer per mostrar la seva solidaritat amb els presos polítics

M.B.| Avui fa un mes dels primers presos polítics del procés. Un mes des que la jutgessa de l’Audiència Nacional, Carmen Lamela, va enviar al centre penitenciari de Soto del Real els presidents de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, per liderar als carrers el moviment independentista. Però lluny d’ensorrar-se, el poble català ha tornat a aprofitar aquesta trista data per reivindicar la seva llibertat davant els ajuntaments d’arreu del país.

El gran llaç de llum que s'ha fet a Barcelona per la llibertat dels presos polítics © Marina Bou Comparteix Tweet

A Barcelona, el punt de trobada ha estat la plaça Sant Jaume, on l’actriu Agnès Busquets ha llegit un manifest en contra de l’empresonament dels ‘Jordis’ i part del Govern legítim català; a més de condemnar la intervenció de l'autogovern català. La multitud de persones que s’ha reunit aquest dijous davant el consistori barceloní, ha barrejat els càntics que els acompanyen des dels inicis de la seva protesta -com ‘L’Estaca', de Lluís Llach, "no esteu sols" o "llibertat"- amb alguns de més nous sorgits arran de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola: "fora els okupes del Palau” i "és Puigdemont el nostre president" , han entonat a l’uníson.

Amb la lectura del manifest, Busquets ha demanat que “sigui escoltada” la veu de "la majoria de la població de Catalunya” i ha exigit respecte a la "plena llibertat de debat al Parlament” i al “dret a governar-se lliurement" dels catalans si així ho avalen els resultats electorals del 21-D. També ha condemnat la manca de garanties de la justícia espanyola i -a banda d’als ‘Jordis’- ha dedicat un sentit record als membres del Govern empresonats. Com no podia ser d’una altra manera, també s’han dirigit als ciutadans mobilitzats els portaveus actuals de l’ANC i Òmnium, Agustí Alcoberro i Marcel Mauri. Ambdós han començat la seva intervenció amb paraules de Sànchez -explicant la seva decisió de sumar-se a la llista de Junts per Catalunya i, per tant, dimitir del seu càrrec a l'ANC- i Cuixart des de la presó.





Mauri ha assenyalat la data d’avui fa un mes com un impuls més per "seguir treballant per la República” i ha assegurat que el “poble de pau” català seguirà sortint al carrer per reclamar "la fi de la repressió” sense “oblidar mai els atacs” de l’1-O. A més, ha fet referència a les eleccions del proper 21 de desembre i ha assegurat que l’independentisme sortirà “a jugar i a guanyar”. "Omplirem les urnes de llibertat”, ha sentenciat.

Al seu torn, Alcoberro s’ha referit als “presos polítics” per imposar-los el "delicte d’evitar la violència”. En aquest sentit, ha condemnat que no hagin tingut "dret a judici” o el perjudici que suposa per a les seves famílies ser empresonats a Madrid i ha titllat l’Audiència Nacional d'hereva del Tribunal d’Ordre Públic franquista: "Estem parlant d'un tribunal que jutja a persones per les seves idees polítiques”, ha sentenciat. Segons Alcoberro, l’empresonament dels ‘Jordis’ és un “càstig a l’independentisme” i per això ha felicitat els assistents per les darreres mobilitzacions. També els ha animat a acudir a la manifestació convocada a Brussel·les el proper 7 de desembre i a omplir les urnes el 21-D. "Lluitem per la seva llibertat i pel triomf de les nostres idees”, ha sentenciat.