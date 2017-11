En aquella ocasió, músic i periodista del directe!cat, va ser un dels molts organitzadors que van fer possible el primer èxit d'una gran mobilització independentista a l'exterior del Principat. Ara ha compost i cedit a l'organització "Omplim Brussel·les" un nou himne que pretén acompanyar als manifestants independentistes a la capital Europea.

No hi ha cap vot

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal