Puigdemont anirà a la presó d'Estremera si és extradit

En l'àmbit de la defensa legal, els interns tenen "garantit" el dret i poden accedir als advocats defensors, o expressament anomenats "en qualsevol moment" de la jornada regimental i per l'espai de temps "que necessitin".

També s'especifica que es podria "garantir" l'estança en una cel·la individual, tret de prescripció facultativa. Les cel·les inclouen una dutxa i un lavabo, amb separació física que garanteix la intimitat de l'intern. També disposen de connexió per a televisió.

En aquest sentit, es descriuen les característiques de la presó d'Estremera, Madrid VII, que responen, segons es diu, "al penitenciari més avançat". Explica que les cel·les tenen onze metres quadrats i que són pensades per encabir-hi dos presos.

El text enviat a la justícia belga especifica que "les circumstàncies" de la detenció del president i els consellers "respectarien escrupolosament" els convenis europeus i internacionals subscrits per Espanya.

Pel que fa a les conselleres Clara Ponsatí i Meritxell Serret, anirien a un centre penitenciari de característiques similars també a Madrid, tot i que no s'especifica quin. Les conselleres Dolors Bassa i Meritxell Borràs són a la presó d'Alcalà Meco.

En aquest sentit, si finalment, la justícia belga autoritza l'euroordre d'arrest, el president Carles Puigdemont i els dos consellers cessats per l'Estat, Toni Comín i Lluís Puig, anirien a la presó d'Estremera, segons el document que la justícia espanyola ha enviat a la belga, on estan ingressats la resta de consellers.

Entre d'altres, s'ha requerit a la jutge Carmen Lamela elements relacionats amb el sistema penitenciari espanyol, com ara el règim intern de les presons o en quins centres ingressarien els processats si són lliurats a les autoritats espanyoles, i detalls sobre fets continguts en l'ordre de detenció europea emesa.

Imatge exterior del centre penitenciari d'Estremera, on han dormit set consellers destituïts

