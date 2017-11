Colau tanca la llista de Catalunya en Comú - Podem

Colau dóna suport a la coalició entre Podem i els Comuns, sota el nom Catalunya en Comú-Podem. En els anteriors comicis, els comuns van decidir no sumar-se a la confluència entre ICV, EUiA i Podem, que es van presentar sota el nom Catalunya Si Que es Pot.

El grup l'encapçala l'actual portaveu d'En Comú Podem al Congrés dels Diputats, Xavier Domènech, que concorre, així, com a candidat a la presidència de la Generalitat. I la número dos és l'actual portaveu dels Comuns, Elisenda Alemany.

Segons ha anunciat la formació, la coordinadora de la Comissió Nacional de Catalunya en Comú i alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, tanca la llista electoral de la candidatura de Catalunya en Comú - Podem per als comicis del pròxim 21 de desembre.

