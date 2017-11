El nou partit de Gordó es dirà 'Convergents' i ultima les gestions per presentar-se al 21-D

Segons un comunicat del moviment que lidera l'exparlamentari de JxSí Germà Gordó -diputat no adscrit al final de la legislatura-, la nova formació es proposa ocupar un espai de centre sobiranista. 'Convergents' entén que l'electoral moderat ha quedat "orfe", i acusa el PDeCAT de fer "seguidisme" d'ERC i la CUP. "Convergents ocupa, en solitari, l'espai del sobiranisme al centre de l'espectre polític", subratlla el text.La portaveu del nou partit, Teresa Pitarch, ha afirmat que 'Convergents' serà la força que garantirà que els votants que es consideren de "centre ampli" puguin exercir el seu vot d'una manera "eficaç", i alhora amb la garantia de possibilitar un "futur de sobirania efectiva" per a Catalunya.

Ultimem preparatius per concórrer a les eleccions del #21D : "Convergents" el nou partit sobiranista i de centre ampli #convergents pic.twitter.com/BRIcj2ELTZ

El fins ara diputat no adscrit Germà Gordó

No hi ha cap vot

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal