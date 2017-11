Rajoy es reuneix amb el primer ministre belga hores abans de la declaració de Puigdemont

Matheu Barcelona Barcelona

17 de novembre de 2017, 11.40 h

Esperem que Charles Michel no hagi comprat el vot de suport d'Espanya per al candidat belga a l'Europol.



O, veurem una traició a la Macron, el cínic president de la República Francesa, capaç de sortir en tromba a recolzar la brutalitat de Rajoy per un trist vot a la modificació de la Directiva de transport per carretera?



Charles Michel s'hi juga molt però, la justícia belga és indpendent, i qualsevol maniobra que la NVA flamenca interpreti com una traició li costarà a Michel la caig... Llegir més