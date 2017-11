Pascal, convençuda que Junts per Catalunya serà la llista guanyadora

Última actualització Divendres, 17 de novembre de 2017 12:00 h

Trapero no anirà a la llista tot i que se li podria haver proposat

Redacció | La coordinadora general del Partit Demòcrata (PDeCAT), ha dit que trobaria "molt estrany" que no s'investís el president destituït, Carles Puigdemont, encara que la llista de Junts per Catalunya (JxCat) no guanyés les eleccions del 21-D.

En una entrevista a Els Matins de TV3, Pascal ha matisat, però, que "cal veure què passa" si el número u de la candidatura no guanya els comicis.



De totes maneres, s'ha mostrat "convençuda" que la llista de JxCat serà la "llista guanyadora". D'altra banda, la coordinadora del PDeCAT ha informat que l'exmajor dels Mossos Josep Lluís Trapero no formarà part de la candidatura, tot i que ha admès que Puigdemont li ho podria haver ofert.



Elaboració de la llista



Pascal sí que ha confirmat el nom de Lluís Font, fins ara president del Consell Escolar de Catalunya, que ocuparà un dels llocs de sortida de JxCat. Així com el de l'exconsellera del PSC Marina Geli, que tancarà la candidatura per Girona.



Tot i que ha insistit que encara falten alguns "serrells" per tancar, la coordinadora general del PDeCAT --que té línia directa amb Puigdemont per parlar de les llistes-- ha asseverat que també hi seran els consellers amb carnet del partit, o afins a la formació. Alhora, ha admès que els diputats de la legislatura anterior que són membres del Partit Demòcrata hi seran en una forma "més reduïda".



L'autocrítica

D'altra banda, Pascal ha continuat fent autocrítica i ha insistit que "alguna cosa no s'ha fet bé". "Aquest matí ens hem llevat i el país no és independent", ha constatat. En aquesta línia, la dirigent nacionalista ha reconegut un "problema d'efectivitat" per part del sobiranisme, tot i que ha subratllat que el "reconeixement moral" de l'1-O és "evident".



Així, ha culpat l'Estat de provocar que l'efectivitat del referèndum quedés "en entredit" després de fer ús de la "violència" i aplicar l'article 155. "Ens vam pensar que anar molt de pressa ens volia dir ser més efectius o tenir millor resultats", ha apuntat, per després afegir que cal revisar aquesta estratègia.



Centrar esforços

Pascal ha explicat que, al seu parer, cal centrar els esforços per aconseguir que els consellers destituïts per Madrid surtin de la presó, uns, i els altres puguin tornar de Brussel·les, al costat de Puigdemont, a més de restablir el Govern "legítim".



També aposta per fer un "front" per evitar que se segueixi aplicant el 155, i ha dibuixat un procés llarg per fer efectiva la proclamació de la República: "Cal fer les passes necessàries per ser més i fer efectius els instruments que ens permetin tenir un nou Estat", ha manifestat.

Finalment, Pascal ha informat que hi ha converses amb ERC i la CUP per pactar diversos punts en comú en els programes electorals, i ha rebutjat "vetos" dels uns amb els altres de cara a l'endemà del 21-D.

