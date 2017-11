El Tribunal de Comptes estudia si accepta com a aval les propietats de Mas, Ortega, Rigau i Homs

Fonts del Tribunal de Comptes han afirmat que han rebut la documentació i que necessiten una setmana aproximadament per avaluar la informació i comprovar en quina situació actual es troben aquests immobles.

Tanmateix, Mas, Ortega, Rigau i Homs van ingressar dijous al compte de dipòsits del Tribunal de Comptes 400.000 euros més. Si l'òrgan fiscalitzador no dóna per bons els avals, procedirà a l'embargament dels seus béns.

Aquesta mitjanit ha acabat el termini per ingressar el total de la fiança exigida a l'espera que se celebri el judici. En l'escrit presentat pel procurador de Mas, es demanava al tribunal set dies hàbils més per acabar d'arribar al total de la quantitat exigida.

Fins al moment, han ingressat fins a 2,8 milions d'euros amb l'ajuda de la Caixa de Solidaritat de l'ANC. Per arribar a la resta, aporten "com a últim recurs" immobles de la seva propietat.

Mas abraça Ortega i Rigau també rep una abraçada davant d'Homs en l'ovació que han rebut per part dels membres del Consell Nacional del PDeCAT

