"Van prometre una independència i després van dir que era simbòlic, que no era veritat". "Als catalans se'ls ha de recordar que si voten els mateixos, faran les mateixes coses. Ens han menystingut les lleis, les institucions, han marxat les empreses i han provocat fragmentació dins la societat", ha reblat.

"Arrimadas no ha enganyat mai a ningú", ha subratllat. "Ciutadans no ha enganyat mai a ningú i els que canvien de versió són els dirigents dels partits independentistes".

"Estan formades per gent de Ciutadans que pugui superar aquest separatisme que hem patit a Catalunya, que superi la fuga d'empreses depreciació de les institucions catalanes i que garanteixi que es torni a unir aquesta societat, una societat fracturada", ha detallat. "Cs no ha enganyat mai"

"Avui és l'últim dia per presentar llistes electorals", ha exposat. "La de Ciutadans és transversal amb professionals capaços de dur a terme una feina important des de les institucions catalanes".

A.S. | "Tots els catalans saben que els primers que demanaven a [Mariano] Rajoy l'aplicació de l'article 155 érem els de Ciutadans", ha explicat en declaracions a la carpa informativa de Ciutadans el número dos de les llistes del partit pel pròxim 21 de desembre, Carlos Carrizosa.

